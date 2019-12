Tash Sultana irá regressar a Portugal em 2020, para aquela que será a sua estreia em nome próprio.

A artista australiana irá subir ao palco do Coliseu dos Recreios no dia 31 de agosto, trazendo consigo o seu EP de estreia, "Notion" (2016) e o álbum "Flow State" (2018). Tash Sultana atuou este ano em Portugal, no festival NOS Alive.

Segundo a Sons em Trânsito, que organiza o espetáculo, os bilhetes serão colocados à venda esta quarta-feira, 18 de dezembro, em todos os locais habituais pelo preço de 32 euros (plateia em pé). A abertura de portas está marcada para as 20h30, com o concerto a começar às 21h30.