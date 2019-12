O norte-americano Seasick Steve irá regressar a Portugal em 2020. O músico irá atuar no Palco Sagres do NOS Alive, no dia 9 de julho.

Seasick Steve virá apresentar os temas de "Can U Cook?", álbum de 2018, para além das outras canções de travo blues pelas quais se tornou conhecido ao longo das últimas duas décadas.

Este é um festival que o norte-americano conhece bem, tendo ali atuado em 2011. Seasick Steve irá assim juntar-se aos anteriormente confirmados Taylor Swift, Alt-J, Khalid e Parov Stelar, que também atuam neste dia.

O NOS Alive decorre nos dias 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 3 dias custa 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.