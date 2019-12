Os Queen divulgaram um novo vídeo para 'Thank God It's Christmas', canção de Natal que editaram em 1984.

O tema ganhou agora um novo vídeo animado, da autoria de Justin Moon, e que mostra vários moradores de um apartamento a celebrar o Natal, à sua maneira.

Para o guitarrista Brian May, o vídeo "é um lembrete subtil de que nós, humanos precisamos de nos responsabilizarmos por TODAS as criaturas do mundo - não só para nosso próprio benefício, ou para o dos nossos netos, mas por respeito pelos direitos dos animais".

Veja o vídeo: