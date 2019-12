Os Queen anunciaram novos concertos da digressão europeia de 2020, acrescentando mais um espetáculo a Madrid, no início do verão.

A banda britânica, na sua encarnação com Adam Lambert como vocalista, atuará na capital espanhola a 7 e 8 de julho, sendo que estas datas são, para já, as últimas da digressão europeia de arenas que terá início no final de maio.

Depois de vários concertos no extremo-oriente em janeiro e fevereiro (Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia e Austrália), a formação constituída por Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert chega à Europa no final de maio, com concertos em Itália, França, Bélgica e Holanda (dois concertos). Segue-se, depois, uma residência de 10 noites na O2 Arena, em Londres, com duas datas em Manchester pelo meio.

Já com o verão a decorrer, a banda dará três concertos na Alemanha, um na Suíça e dois na Dinamarca, cumprindo depois cinco dias de intervalo antes da chegada ao país vizinho, para dose dupla.

24 Maio - Bolonha Itália

26 Maio - Paris, França

27 Maio - Antuérpia, Bélgica

29, 30 Maio - Amesterdão, Holanda

2, 3, 5, 6, 8, 9 Junho - Londres, Reino Unido

11, 12 Junho - Manchester, Reino Unido

17, 18, 20, 21 Junho - Londres, Reino Unido

24 Junho - Berlim, Alemanha

26 Junho - Colónia, Alemanha

28 Junho - Zurique, Suíça

29 Junho - Munique, Alemanha

1, 2 Julho - Copenhaga, Dinamarca

7, 8 Julho - Madrid, Espanha

O último concerto dos Queen com Adam Lambert em Portugal foi a 7 de junho de 2018, na Altice Arena (Lisboa), dois anos depois da estreia em Portugal, no Rock in Rio-Lisboa - este ano, nas datas do evento lisboeta (20, 21, 27 e 28 de junho), a banda inglesa estará noutras paragens.

Trata-se da primeira vinda à Europa da banda após o sucesso do filme "Bohemian Rhapsody", que conta a história do grupo com Freddie Mercury.