Na sequência da morte de Marie Fredriksson, vocalista dos Roxette, a música da banda sueca registou um grande aumento de escutas nos serviços de streaming.

Segundo a Billboard, esse aumento foi da ordem dos 770%, nos Estados Unidos.

A 10 de dezembro, dia em que morreu Marie Fredriksson, e a 11 as canções dos Roxette foram ouvidas (e vistas, no YouTube) quatro milhões de vezes, por comparação com o que havia sucedido a 8 e 9 do mesmo mês (escutas pouco superiores a 500 mil).

As canções mais procuradas pelos fãs após a morte da vocalista foram 'It Must Have Been Love', 'Listen To Your Heart' e 'The Look'.

Marie Fredriksson morreu aos 61 anos, vítima de um tumor no cérebro de que sofria desde 2002.