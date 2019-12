Harry Styles foi entrevistado pelo jornal The Guardian e o jornalista colocou-lhe várias questões sobre a sua sexualidade, perguntando-lhe diretamente se o facto de não a definir publicamente era uma forma de conquistar mais fãs. As perguntas, que receberam respostas ambíguas por parte do ex-One Direction, surgiram depois de o cantor dizer: "sinto que vivemos tempos muito livres e libertadores. Penso que as pessoas estão a perguntar-se 'porque não?' muito mais. Isso entusiasma-me".

"Há uma perceção popular de que não se define como heterossexual. As letras das suas canções, as roupas que decide usar, mesmo a capa do seu novo álbum - todas essas coisas são vistas como pistas de que é bissexual. Já alguém lhe perguntou diretamente?", indagou o jornalista da publicação britânica. "Acho que já me perguntaram, mas não sei. Porquê? Não é como se eu estivesse aqui a esconder uma resposta e a protegê-la e a evitar dá-la. Não se trata de não dizer porque não quero dizer. Não é: 'oh, isso é uma coisa só minha'".

A ambiguidade da resposta fez com que o jornalista insistisse: "é uma questão de: 'a quem é que isso interessa?'. Será que isto faz sentido?. É apenas isso (...) Se estou a deixar pistas de ambiguidade sexual para tentar ser mais interessante? Não. Quando falamos da forma como me quero vestir e como vai ser a capa do meu álbum, tendo a tomar decisões com base nas pessoas com quem quero trabalhar. Quero que as coisas tenham uma determinada imagem. Não porque me faz parecer gay, me faz parecer hetero ou me faz parecer bissexual, mas porque acho que têm um ar fixe. Mais do que isso, não sei. Apenas penso que a sexualidade é uma coisa divertida. Honestamente? Nunca pensei demasiado nisso".

"Fine Line", que chegou às lojas na passada semana, é o nome do novo álbum de Harry Styles, O registo inclui temas como 'Watermelon Sugar', 'Adore You' e 'Lights Up', cujo vídeo pode ser visto abaixo. O cantor britânico vem a Portugal apresentar o segundo álbum a solo que grava desde que os One Direction resolveram afastar-se no próximo ano: o concerto está marcado para a Altice Arena no dia 20 de maio, com a primeira parte a ser assegurada por King Princess, e os bilhetes custam entre €41,00 e €70,00.