Legendary Tigerman anunciou para 2020 uma digressão na qual regressará ao formato de espetáculo do início da sua carreira: o de “one man band”.



Depois de, nos últimos anos, se ter apresentado à frente de uma banda, no próximo ano Paulo Furtado irá regressar aos palcos “novamente sozinho, acompanhado apenas da sua guitarra, um kit de bateria e um kazoo”, pode ler-se em comunicado da Live Com.



Estas são as datas da nova digressão de Legendary Tigerman:



Janeiro

29 - Musicbox, Lisboa

31 - Salão Brazil, Coimbra



Fevereiro

6 - Avenida, Aveiro

7 - Moagem, Fundão

8 - Bang Venue, Torres Vedras

13 - Plano B, Porto

14 - gnration, Braga

15 - Stereogun, Leiria

20 - Soir Jaa, Évora

21 - Carmo 81, Viseu

22 - Bafo de Baco, Loulé



Antes disso, Legendary Tigerman passará o Natal na ZDB, dando continuidade aos seus concertos naquela sala de Lisboa no dia 25 de dezembro.