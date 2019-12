A publicação britânica NME publicou hoje a lista dos melhores 50 álbuns de 2019 segundo a redação e a recolha é bastante variada, com "Madame X" de Madonna a surgir ao lado de "Everyday Life" dos Coldplay e "Lover" de Taylor Swift nos lugares mais baixo e um top 5 composto por artistas como Slowthai, Lana Del Rey ou Billie Eilish, que ocupa o primeiro lugar com o registo de estreia "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Confira a lista abaixo e vote nos seus álbuns preferidos na lista dos leitores da BLITZ seguindo os links para os discos portugueses e para os discos estrangeiros. "Ghosteen", de Nick Cave & The Bad Seeds, disco internacional do ano para a redação da BLITZ, surge no 25º lugar na lista do NME.

50. The Japanese House - "Good at Falling"

49. Juice WRLD - "Death Race For Love"

48. Rex Orange County - "Pony"

47. Charli XCX - "Charli"

46. Sneaks - "Highway Hypnosis"

45. Madonna - "Madame X"

44. Maggie Rogers - "Heard It In A Past Life"

43. Coldplay - "Everyday Life"

42. Anderson .Paak - "Ventura"

41. Taylor Swift - "Lover"

40. Doja Cat - "Hot Pink"

39. Orville Peck - "Pony"

38. Sam Fender - "Hypersonic Missiles"

37. Stormzy – Heavy Is The Head

36. BTS - "Map Of The Soul: Persona"

35. Denzel Curry - "Zuu"

34. DIIV - "Deceiver"

33. Bon Iver - "i, i"

32. Desert Sessions - "Vol. 11/12: Arrivederci Despair/Tightwads & Nitwits & Critics & Heels"

31. Octo Octa - "Resonant Body"

30. Ariana Grande - "Thank U, Next"

29. Sharon Van Etten - "Remind Me Tomorrow"

28. JPEGMAFIA - "All My Heroes Are Cornballs"

27. Kano - "Hoodies All Summer"

26. Pup - "Morbid Stuff"

25. Nick Cave & The Bad Seeds - "Ghosteen"

24. Angel Olsen - "All Mirrors"

23. AJ Tracey - "AJ Tracey"

22. James Blake - "Assume Form"

21. Kanye West - "Jesus Is King"

20. Post Malone - "Hollywood"s Bleeding"

19. Amyl & The Sniffers - "Amyl & The Sniffers"

18. The Chemical Brothers - "No Geography"

17. Dave - "Psychodrama"

16. Lizzo - "Cuz I Love You"

15. Foals - "Everything Not Saved Will Be Lost (Part 1)"

14. Solange - "When I Get Home"

13. Slipknot - "We Are Not Your Kind"

12. Vampire Weekend - "Father of the Bride"

11. Bring Me The Horizon - "Amo"

10. Clairo - "Immunity"

9. Weyes Blood - "Titanic Rising"

8. Michael Kiwanuka - "KIWANUKA"

7. Fontaines DC - "Dogrel"

6. FKA Twigs - "MAGDALENE"

5. Little Simz - "Grey Area"

4. Slowthai - "Nothing Great About Britain"

3. Lana Del Rey - "Norman Fucking Rockwell"

2. Tyler - The Creator, "Igor"

1. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

As listas de melhores álbuns do ano para a equipa da BLITZ, que podem ser consultadas aqui (nacionais) e aqui (internacionais), estão presentes na revista especial de balanço de 2019 que já se encontra nas bancas e pode também ser encomendada online. Veja a capa do Anuário 2019 da BLITZ.