Em maio de 2016, sob uma tempestade primaveril de intensidade assinalável, o Passeio Marítimo de Algés encheu-se de fãs de rock para receber um dos espetáculos mais improváveis dos últimos anos: no recinto que geralmente acolhe o festival Nos Alive, subiram a um palco ornamentado com corninhos os veteraníssimos AC/DC, com um vocalista «emprestado». Depois de muita especulação, Brian Johnson, frontman da banda desde a morte de Bon Scott, em 1980, foi substituído por nada mais nada menos que Axl Rose. E Portugal foi o primeiro país a assistir à «experiência», que deixou muitos admiradores dos AC/DC apreensivos.

Estaria Axl à altura de cantar clássicos como «Whole Lotta Rosie» ou «Highway To Hell»? E, ainda mais inquietante, iria a sua extravagância natural perturbar o normal funcionamento de uma máquina que, sob o comando de Angus Young, se assemelha a um mui ruidoso relógio suíço? O teste português, que decorreu a 7 de junho do ano passado, teve resultados positivos. Mesmo com um pé partido, e por isso sentado no trono que Dave Grohl usou depois de partir, também, a perna, Mr. Rose pareceu convencer muitos dos céticos e provar que era a escolha acertada para esta missão quase impossível. À época, a BLITZ falou com alguns jornalistas que vieram a Portugal assistir ao aguardado concerto, e era comum a perceção de que a voz particular do norte-americano fazia especial justiça ao material da era Bon Scott. O resto da digressão com os AC/DC «rolou» sem percalços de maior e, em finais de junho, Axl estava livre para concretizar o sonho de muitos milhares de fãs: depois dos concertos de aquecimento, em abril, em Hollywood (a primeira noite, na qual partiu o pé), em Las Vegas, no México e em Coachella, os Guns N' Roses de 2017 voltavam à estrada para uma digressão de título no mínimo irónico, a Not In This Lifetime Tour.

Que, depois de tão prolongado afastamento, a banda tenha dado este nome à tournée que chega a Portugal em junho é no mínimo curioso. A expressão, que se pode traduzir por «nunca na vida», foi proferida pelo próprio Axl Rose em 2012, quando numa entrevista lhe perguntaram se poderia voltar a juntar-se aos antigos companheiros. Em quatro anos, muito mudou. A tensão que existia entre si e Slash, o guitarrista por excelência dos Guns, «dissipou-se», nas palavras do senhor de farta cabeleira e cartola, e a possibilidade de uma digressão tornou-se gradualmente uma realidade. A vantagem financeira que reunir uma formação «quase original» não foi também, certamente, esquecida.

Afinal, quando Axl andava na estrada com uma banda de «hired guns», o cachê da banda (que muitos não consideravam verdadeiramente serem os Guns N' Roses) não ultrapassava os 300 mil dólares (285 mil euros) por concerto. Com Slash e Duff McKagan de novo nas trincheiras, estima-se que os Guns amealhem por noite dez vezes esse valor. São esses números que fizeram da primeira «rodada» da Not In This Lifetime Tour uma das digressões mais lucrativas de 2016. No final desse ano, um milhão e 800 mil pessoas tinham visto as dezenas de concertos que a banda «guarnecida» com Dizzy Reed, outro velho parceiro de Axl, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese deu nos Estados Unidos, no Canadá e na América Latina (para os apaixonados fãs brasileiros, tocaram em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília). Contas feitas a este primeiro conjunto de espetáculos, todos os envolvidos tinham razões para estarem otimistas: com uma média de cinco milhões e 200 mil euros por concerto, os lucros da digressão tornaram-se na mais proveitosa tournée de banda nos Estados Unidos, naquele ano. No que toca ao valor averbado por noite, então, a Not In This Lifetime Tour foi mesmo a número um.

O fôlego financeiro explica que, depois de recorrer à aviação comercial nas digressões dos Guns N' Roses «sem Slash», Axl possa ter voltado a voar num avião privado, devidamente decorado com o logo da banda na fuselagem. Espaçoso e aparentemente ordeiro, é neste avião Boeing 757 que os músicos viajam, fazem refeições (do menu constam iguarias como lasanha, crepes vegetarianos ou camarão com limão) e repousam. «Há que lembrar que, agora, os Guns N' Roses viajam com as mulheres e as namoradas», salienta o narrador do vídeo, como que para explicar a diferença face ao bacanal aéreo que terá sido a digressão de Use Your Illusion. Em 1992, a banda que então se gabava de ser a mais perigosa do mundo fazia-se transportar num MGM 727 com bar e cinema. Nessa altura, conta o próprio Duff McKagan, «ainda o avião não tinha saído da pista e já eu e o Slash estávamos a fumar crack».

Apesar do estado permanentemente alterado, o baixista lembra-se de reparar que as aterragens eram atribuladas. E que, certo dia, encontrou os pilotos do avião dos Guns N' Roses altamente alcoolizados, na plateia de um concerto, em alegre convívio com groupies. «Então era por isso que as aterragens eram sempre assim!», acaba por rir, nesta espécie de mini documentário sobre as aventuras no ar da trupe de Los Angeles, nos idos anos 90.

ANGUS YOUNG E OUTRAS SURPRESAS

Em 2017, Axl Rose, que em fevereiro celebrou 55 anos, já não é presença tão assídua na imprensa que se dedica a acompanhar as tropelias legais das celebridades. No ano passado, a banda foi detida quando, em trânsito entre Filadélfia, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá, a polícia encontrou uma arma entre os seus pertences. As autoridades, garante o outrora enfant terrible, foram «muito simpáticas» e deixaram a comitiva seguir caminho, depois de provado que a arma de fogo não pertencia a qualquer dos músicos.

Ao chegar à Austrália, contudo, em fevereiro deste ano, a banda teve outro tipo de surpresa. Ainda no avião, foilhe dito que teriam de permanecer no interior do mesmo, em virtude de um controlo de segurança. Afinal, quem acabou por aparecer no aparelho, com um colete cor de laranja como o dos funcionários do aeroporto, foi o amigo Angus Young. Certamente grato pela mãozinha dada por Axl Rose na árdua tarefa de substituir Brian Johnson, o homem dos AC/DC decidiu receber os Guns N' Roses com pompa e circunstância além da partida no avião, Angus e Ella, a sua mulher, enviaram um bonito ramo de flores aos forasteiros. «Já tinha saudades destes dois», escreveu Duff McKagan no post do Instagram onde partilhou a foto das flores, com um cartão de boas-vindas à Austrália, e contou a história do aeroporto.

Angus Young tem sido, de resto, uma espécie de padrinho desta nova vida dos Guns N' Roses. Em Coachella, apareceu de surpresa durante o aguardado concerto dos norte-americanos, para tocar dois temas da era de Bon Scott, «Whole Lotta Rosie» e «Riff Raff», precisamente na noite em que se oficializou a contratação de Axl para a sua «equipa». Este ano, recebeu os parceiros ianques com uma brincadeira, na Austrália, e ainda se lhes juntou em palco, nos concertos de Sydney e Melbourne, tocando os mesmos temas dos AC/DC que em Coachella.

Até ao momento, a digressão não tem sido muito rica em convidados especiais, mas os que agraciam o palco com a sua presença têm dado que falar. Além de Angus Young, Sebastian Bach, estrela do hard rock dos anos 80 e 90, subiu ao palco logo em Las Vegas, em abril do ano passado, cantando «My Michelle» em dueto com Axl. Também Steven Adler, antigo baterista da banda, voltou aos seus braços pela primeira vez em mais de 25 anos. Foi em julho do ano passado que se juntou aos antigos companheiros para tocar «Out Ta Get Me» e, uma vez mais, «My Michelle». A aparição no concerto de Cincinnati, no Ohio, marcou a primeira vez que Adler tocou com Axl desde 1990, o que poderá dar a entender que, tal como diria Slash, a tensão entre os antigos membros do grupo realmente se tem vindo a dissipar. O baterista devia, até, ter participado no badalado concerto na sala Troubador, em Los Angeles, o primeiro deste regresso, mas uma intervenção cirúrgica a que teve de se submeter acabou por adiar a sua participação na digressão. O atraso seria compensado com novas «visitas», no concerto de Nashville e numa das duas datas no Dodger Stadium, em Los Angeles, bem como em Buenos Aires, na Argentina. Angry Anderson, vocalista dos australianos Rose Tattoo, completa o naipe de convidados da tournée, tendo-se juntado aos Guns num dos concertos na Austrália, já este ano.

TODOS OS CLÁSSICOS

Outra semelhança que, em 2017, os Guns N' Roses têm com os AC/DC é a transversalidade do seu público. Além de todos aqueles que, nos anos 80 e 90, eram seus fãs, avistam-se na plateia dos concertos, que têm atraído largas dezenas de milhares de pessoas por noite, representantes de outras gerações nomeadamente, os filhos e até os netos dos seguidores mais velhos. Quer aqueles que acompanharam a banda desde o seu primeiro disco, Appetite For Destruction, de 1987, quer aqueles que como confessa o autor de uma das críticas que lemos nasceram em 1997 e conheceram os vídeos de «November Rain» ou «Don't Cry» já na idade digital, têm sentido que as suas expectativas são cumpridas por um concerto que joga as fichas quase todas nos grandes clássicos.

Êxitos imorredouros do rock como «Paradise City», «Welcome to the Jungle» ou «Sweet Child O' Mine», todos retirados da prodigiosa estreia que este ano completa 30 anos, ocupam boa parte do alinhamento, que contempla ainda passagens por Use Your Illusion (álbum cujos dois tomos saíram no mesmo dia, em 1991) e até pelo pouco apreciado Chinese Democracy, de 2008.

«Don't Cry», com passagem por «Babe I'm Gonna Leave You», dos Led Zeppelin, e «November Rain», tocada por Axl num piano que surge em palco por meio de uma plataforma elevatória, são alguns dos temas repescados a 1991, assim como «Civil War», cuja letra foi alterada para comportar uma referência a Donald Trump, ainda antes das eleições de novembro. Nunca tendo sido uma banda política, os Guns N' Roses aproveitaram a passagem pela América Latina para presentearem os fãs mexicanos com uma piñata com a cara do candidato republicano e convidarem-nos a manifestarem-se como desejassem. Agora que Trump é presidente, será talvez de esperar que Axl e amigos se venham a expressar de forma mais veemente sobre o estado do seu país, nas próximas datas da Not In This Lifetime Tour.

Em termos cénicos, os Guns N' Roses chamaram a empresa Tait Towers, responsável pela construção de palcos dos Rolling Stones, Taylor Swift, Madonna ou U2, para a conceção de um palco com mais de 20 metros de largura, plataformas elevatórias, escadas em luzes LED e uma passarela que se estende plateia fora (e que não foi usada nas primeiras datas, uma vez que Axl ainda se encontrava a recuperar do pé partido). Com escadas laterais e no centro, o palco é iluminado por um jogo de luzes a cargo de Phil Ealy, responsável pela digressão de Use Your Illusion. Aliás, neste espetáculo que em cada noite implica o trabalho de 250 funcionários e o uso de 36 camiões, as referências a eras passadas dos Guns N' Roses são frequentes e compreensíveis, dado que boa parte do repertório data dos anos 80 e 90 e é natural que, à nostalgia musical, os espectadores queiram ver aliadas outras memórias, de natureza mais visual. É o caso dos televisores a remeter para o vídeo de «Welcome to the Jungle» ou das caveiras da era Use Your Illusion, diz quem já viu um espetáculo que, graças à frota de 16 camiões que transporta o esqueleto do palco, pode ser montado em simultâneo em três cidades.

Nos concertos ao ar livre, como será o caso do de Lisboa, a banda tem também apostado na pirotecnia, que é disparada em temas como «Live and Let Die», versão dos Wings incluída no primeiro «capítulo» de Use Your Illusion. Antes de Axl se sentar ao piano para recordar «November Rain», Slash e Richard Fortus digladiam-se numa versão de «Wish You Were Here», dos Pink Floyd. Outros grandes do rock clássico que têm sido recordados nesta digressão são Eric Clapton, com passagem por «Layla», The Who, com uma versão de «The Seeker», ou Bob Dylan, que em 1991 os Guns apresentaram a toda uma geração, com a sua leitura para «Knockin' on Heaven's Door». Ainda no que toca a revisitar o repertório de outras bandas, tem cabido a Duff McKagan cantar uma das várias versões que a banda incluiu no último álbum antes do primeiro adeus, The Spaghetti Incident?, de 1993. Entre «New Rose», dos britânicos The Damned, «Raw Power», de Iggy Pop and the Stooges, ou «Attitude», dos Misfists, o baixista deverá também ter, em Algés, oportunidade de brilhar como frontman durante um tema.

UM SONHO ROCK AND ROLL

Entre as críticas menos positivas a esta digressão encontram-se as vozes daqueles para quem, em 2017, os Guns N' Roses não passam de uma banda que vive da nostalgia dos seus fãs não só daqueles que viveram o «fenómeno» em tempo real como de quem, como observava um jornalista mais jovem, foi buscar os álbuns aos torrents.

Lutar contra o negócio da nostalgia nesta fase da cultura pop parece, no entanto, algo inglório, e talvez por isso a esmagadora parte das críticas seja positiva e a palavra «milagre» apareça referida umas quantas vezes. É um milagre que Axl, Slash e Duff estejam vivos, que se tenham reconciliado, que tenham levado a cabo uma digressão que, quando chegar a Portugal, já terá suplantado a centena de concertos e chegado a cerca de dois milhões de espectadores. E esse milagre, conjugado com uma feliz mistura de «clareza e maturidade», é suficiente para fazer a festa, argumentam fãs de todas as idades (e, em particular, o site AJC.com, onde lemos esta expressão, e que fala mesmo num «jackpot musical»). Mais de duas horas e meia de espetáculo e quase 30 canções é isto, bem como um profissionalismo que tem espantado muitos observadores, que deverão esperar os fãs portugueses na noite de 2 de junho. Várias mudas de roupa, chapéus e fitas de cabelo, sorrisos cúmplices entre Axl, Slash e Duff e um público cheio de vontade de recordar a sua juventude (e, já agora, de celebrar a sua longevidade) parecem ser outras das constantes da Not In This Lifetime Tour, encabeçada por aquela que muitos consideram ser a derradeira estrela rock.

«Porque é que estou a falar dos sapatos do Axl?», pergunta-se o autor da reportagem do LA Weekly, Art Tavana. «Porque, senhoras e senhores, ele é a última estrela do rock e as suas escolhas de moda são importantes. Não acreditam em mim?», provoca o fã assumido. «Quando foi a última vez que alguém olhou para os sapatos do Dave Grohl? Até podia andar uma digressão inteira descalço que ninguém reparava», argumenta. Escrevendo sobre o concerto de Brisbane, por seu turno, Jorge Branco, cujos pareceres sobre a forma física de Axl terão valido ao grupo ao qual pertence o jornal Sydney Morning Herald a proibição de continuar a cobrir a digressão, lembrou: «no fim de contas, isto são os Guns N' Roses na forma mais pura que podíamos esperar em 2017. Quando Duff, Slash e Axl ocupam os seus postos, estas são algumas das canções rock mais poderosas algumas vezes escritas, despejadas na nossa cara ao vivo por músicos brilhantes».

Quanto ao fator nostalgia, não só é assumido como não tem, necessariamente, de ser encarado como negativo. É essa a linha de argumentação da Billboard, onde Jeff Nale escreve: «qualquer pessoa que tenha idade para se lembrar dos Guns N' Roses como eles eram ratos de esgoto da Sunset Strip, elevados por um vocalista singular e um guitarrista talentoso sabe que envelhecer é uma treta. Será por isso que tantas pessoas estão dispostas a pagar couro e cabelo para se sentarem num estádio onde estes homens decidiram, por fim, respirar o mesmo ar? Para apanhar um cheirinho de um mundo em que só tinha havido uma Guerra do Golfo, a crise da habitação ainda não tinha rebentado e onde os pais temiam a feroz mistura que os Guns N' Roses faziam de blues e metal, em vez dos tiroteios nas escolas? Olhando para esta plateia, diria que sim».

