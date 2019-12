Billie Eilish passou esta semana pelo programa de televisão de James Corden onde, para além de atuar com Alicia Keys, partilhou um vídeo onde aparece a cantar 'Fallin'', num concurso de talentos, com apenas 12 anos.

No vídeo, Eilish - a dois anos de se estrear profissionalmente no mundo da música - aparece com cabelo loiro e uma t-shirt com a bandeira norte-americana, e a acompanhar o êxito de Alicia Keys ao piano.

Ao ver o vídeo, Alicia mostrou de imediato a sua aprovação pela versão. Ouça aqui: