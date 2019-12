O ex-futebolista Eric Cantona partilhou um vídeo no qual interpreta 'Once', tema de Liam Gallagher, que descreve como sendo a sua "canção do ano".

Na legenda, escreveu "quando duas lendas de Manchester se encontram", aludindo ao facto de ter jogado, durante largos anos, no Manchester United.

Recorde-se que Cantona reside há vários anos em Lisboa, com a sua família, com quem foi visto a assistir ao concerto dos Vampire Weekend no Coliseu dos Recreios, há algumas semanas.

Veja o vídeo: