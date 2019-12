Elton John foi convidado do programa do Spotify "Best Advice", no qual vários artistas revelam quais foram os melhores conselhos que tiveram ao longo das suas carreiras.

O autor de 'Rocket Man' explicou que o melhor conselho que já recebeu partiu do seu agente nos Estados Unidos, Howard Rose, quando estava ainda a dar os primeiros passos na música.

À altura, Howard disse a Elton John para atuar em salas pequenas, que pudesse esgotar rapidamente - mesmo que, no início de carreira, o seu sucesso tenha sido praticamente imediato.

"Quando passas por sítios como Nova Iorque e Los Angeles, e mesmo que consigas esgotar salas grandes, vamos pôr-te a tocar em salas mais pequenas e gerar loucura em torno dos bilhetes, para que vendas tudo imediatamente e ninguém os consiga comprar", lembrou Elton John, citando o agente.

"Isso significa que, quando voltares a esses sítios, vais esgotar uma sala ainda maior".