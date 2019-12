A webzine espanhola Mindies, fundada em 2012 e particularmente atenta à música que se faz em Portugal, elegeu os 30 melhores discos de 2019 feitos por cá.

Da lista fazem parte nomes como Manel Cruz, Emmy Curl ou os Ganso, bem como 10 000 Russso ou Capitão Fausto.

O primeiro lugar da lista coube a "O Sol Voltou", de Luís Severo. "É um desses compositores incapazes de compor uma canção que não esteja carregada de sentimento e capacidade de observação", escreve a Mindies sobre o cantautor.

Confira aqui a lista:

30 Vida Nova, Manel Cruz

29 Vice Blooms, Cosmic Mass

28 The Ever Coming, Dada Garbeck

27 Running Thoughts, Palmers

26 Ocreza, Pista

25 Bruno De Seda, Bruno De Seda

24 Mal Me Queres, Bem Te Quero, Bia Maria

23 Paris, Sines, Alen Tagus

22 Bubble Burst, Unsafe Space Garden

21 Over And Out, Ivy

20 Øporto, Emmy Curl

19 Galavanting, Time For T

18 Nu, First Breath After Coma

17 Gooey, Niki Moss

16 Sun Blossoms, Sun Blossoms

15 The Organist, Mr. Gallini

14 Amanhã É Noite, Meses Sóbrio

13 Não Tarda, Ganso

12 Ilha De Plástico, Montanhas Azuis

11 ~, Marinho

10 Surma, Surma

9 Suburbs Of Joy, El Señor

8 Kompromat, 10 000 Russos

7 Culto Da Brisa, Jasmim

6 A Invenção Do Dia Claro, Capitão Fausto

5 Tá Sol, Catarina Branco

4 A Ver O Que Acontece, Sallim

3 Aurora, Sensible Soccers

2 Chove Na Sala, Água Nos Olhos, Maria Reis

1 O Sol Voltou, Luís Severo