A revista Guitar World elaborou uma nova lista, com aqueles que considera serem os 20 melhores riffs de guitarra da última década.

Da lista fazem parte artistas bem conhecidos do grande público, como os Arctic Monkeys, Metallica ou Black Sabbath, para além de guitarristas de culto como Joe Satriani.

O primeiro lugar pertence a uma canção editada este ano, e pelos Tool: '7empest', cujo riff é da autoria de Adam Jones.

Veja aqui a lista:

1. Tool - '7empest' (Adam Jones)

2. Dream Theater - 'Paralyzed' (John Petrucci)

3. Arctic Monkeys - 'Do I Wanna Know?' (Jamie Cook / Alex Turner)

4. Metallica - 'Atlas, Rise!' (James Hetfield / Kirk Hammett)

5. The Black Keys - 'Lonely Boy' (Dan Auerbach)

6. Alter Bridge - 'Still Remains' (Mark Tremonti / Myles Kennedy)

7. Ghost - 'Cirice' (Nameless Ghoul)

8. Gojira - 'Stranded' (Joe Duplantier / Christian Andreu)

9. Polyphia - 'G.O.A.T.' (Timothy Henson / Scott LePage)

10. Black Sabbath - 'God Is Dead?' (Tony Iommi)

11. Van Halen - 'She’s the Woman'

12. Gary Clark Jr. - 'Bright Lights'

13. Greta Van Fleet - 'When the Curtain Falls'

14. Daft Punk ft. Pharrell Williams - 'Get Lucky'

15. Muse - 'Reapers'

16. Alice in Chains - 'Stone'

17. Foo Fighters - 'Rope'

18. Joe Satriani - 'God is Crying'

19. Animals as Leaders - 'Physical Education'

20. St. Vincent - 'Cruel'