Existe há muito uma lenda urbana que afirma que foi o guitarrista Jimi Hendrix quem, nos anos 60, introduziu o primeiro casal de periquitos no Reino Unido.

É dito que a ave, que não é endémica do território britânico, havia chegado ao país pela mão do guitarrista em 1968.

Nesse ano, Hendrix terá soltado um par dessas aves enquanto símbolo de paz, em Carnaby Street, Londres.

No entanto, um novo estudo publicado no Journal of Zoology vem deitar essa lenda por terra.

O estudo confirma que as aves já habitam o Reino Unido desde pelo menos 1855, quando foi avistado um periquito em Norfolk.

Os peritos acreditam que o número destas aves, em estado selvagem, aumentou após uma tempestade que assolou o Reino Unido em 1987, provocando a destruição de várias casas para pássaros, o que lhes permitiu escapar.

Estas aves podem, hoje em dia, ser avistadas por vários bairros do Reino Unido, bem como em parques.

Apesar dos resultados obtidos por este estudo, os peritos acreditam que as lendas urbanas em torno da chegada dos periquitos ao Reino Unido "não acabarão tão cedo".