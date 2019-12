Encontrar uma forma de “furar o barulho das redes sociais” e obter um efeito viral: é essa, hoje em dia, uma das soluções para conseguir a “disseminação” de um vídeo musical. E é isso que vários músicos, estrangeiros mas também portugueses, têm tentado fazer recentemente, com vídeos divertidos, originais e de partilha apetecível.

A explicação é de Francisco Morgado Véstia, country manager da Samyroad Portugal, empresa dedicada à criação de "storytelling visual" para marcas (Vodafone, Sagres, EDP e FOX, entre outras), e aplica-se a dois casos recentes na música nacional: os videoclips de 'Talvez Se Eu Dançasse', de Miguel Araújo, e 'Trégua', de Tiago Bettencourt, ambos revelados no último trimestre do ano.

No caso de Miguel Araújo, a ideia nasceu de André Tentugal, o realizador do vídeo, que foi filmado na Ilha do Farol, no Algarve. “O André Tentugal tem uns headphones à prova de água e, quando recebe uma música, vai nadar para uma piscina até ter uma ideia”, contou-nos o artista do Porto.



“Curiosamente, a ideia que ele teve passava por ir filmar à Ilha do Farol. Eu já tinha ido fazer surf na Ilha Deserta, da qual se avista a do Farol, aproveitando aqueles dias de verão em que há ondas no Algarve”, recorda. “E toda a gente me falava daquela ilha como um local idílico”.

Lançada sem editora e sem álbum à vista, 'Talvez Se Eu Dançasse' é, segundo o autor, “uma música sobre perder a vergonha, ou por outra, uma observação sobre o que aconteceria se dançássemos com a desenvoltura de quem não se sabe observado”.



A canção falou ao coração de muitos ouvintes. “Recebi mensagens de pessoas que não sonhava serem tímidas”, espanta-se Miguel Araújo. E outros fãs, em vez de palavras, enviaram vídeos seus a recriar a coreografia do vídeo. “As pessoas começaram a enviar reações, dançando nos mais variados contextos, como escritórios ou escolas. E desafiavam-se umas às outras, como no bucket challenge. Daí nasceu a segunda versão do vídeo, que o André Tentugal fez com vídeos dos fãs”, diz Miguel Araújo, para quem a dança, nesta letra, é “só uma metáfora” para a timidez de que também padece. “Um amigo disse-me: 'lá está o Miguel a escrever sobre ele próprio', e é verdade. É uma canção sobre timidez. Estive a ver e não há muitas!”.

Para Francisco Véstia, especialista em marketing digital, há muito tempo que o meio privilegiado para a música deixou de ser a televisão para se concentrar nos meios digitais. E, dentre estes, o mais privilegiado é o YouTube, também por representar uma maior compensação monetária para os artistas, não só pelo número de visualizações como pela publicidade que pode ser alocada. (Atente-se que o videoclip de Araújo é sempre antecedido por um pequeno spot de seis segundos embutido no início do próprio vídeo, ou seja, imune a bloqueadores de anúncios)

Mesmo em Portugal, defende Véstia, “a nova escola do hip-hop, rap e trap não existiria se não houvesse uma plataforma como o YouTube para disseminar a sua música”. A plataforma da Google é, sublinha, “um meio privilegiado para o ressarço monetário. E numa perspetiva mais clássica, de olhar para um vídeo musical como produto promocional de um artista, é importante arranjar uma mecânica de ter um vídeo que fure o barulho nas redes sociais”.

Nesse sentido, acredita o especialista em marketing digital, “o vídeo do Miguel Araújo é mais clássico: apela à comunidade, o que depois origina o segundo vídeo, com a dança dos fãs. É uma excelente ideia, ainda que não 100% inovadora, pois volta à ideia de comunidade e valoriza os fãs”. Adicionalmente, envolve a comunidade do próprio músico, o seu milieu, como é caso do radialista e humorista Nuno Markl, com quem Araújo já colaborou em diversos projetos e plataformas.

“Não acho que faça sentido, em 2019, ceder os direitos de utilização da minha música a um milionário russo que comprou uma editora para dizer que era dono da música dos Led Zeppelin” Miguel Araújo

Para Miguel Araújo, 'Talvez Se Eu Dançasse' marca o começo de uma nova era. Depois de terminado o seu contrato de três álbuns com a Warner, o músico do Porto decidiu não renová-lo e apostar na edição independente. “Não acho que faça sentido, em 2019, ceder os direitos de utilização da minha música a um milionário russo cujo pai é fã dos Led Zeppelin; a Warner Music é de um milionário russo [Leonard Blavatnik] que comprou a editora para poder dizer que era dono da música dos Led Zeppelin!”, ilustra. “Eu sou o detentor dos meios de produção da minha música. Tenho o meu estúdio, em minha casa, e para lançar as canções no Spotify e YouTube não é preciso ter grande ciência. Quero abraçar a ideia da música sozinha, como objeto artístico”, afirma.

Ao invés de pensar num novo álbum, Miguel Araújo deverá agora concentrar-se em canções isoladas. “Nem lhe chamo single, porque isso pressupõe a existência de um todo narrativo e estético. Decidir isso libertou certos bloqueios”, garante, contando que vai para o seu estúdio trabalhar, todos os dias, das 10h às 18h, e que já tem “80 músicas acumuladas. É muito libertador pensar que não tenho de me preocupar se as canções fazem sentido umas com as outras”.



Quanto ao impacto do vídeo de 'Talvez Se Eu Dançasse', ajudado pela “entrada em jogo” de Nuno Markl ou Herman José, Miguel Araújo mostra-se surpreendido. “Foi muito partilhado e badalado. Não me lembro de nada assim desde 'Os Maridos das Outras' [o seu grande êxito, de 2012], mas essa era mais bipolar, por isso foi tão badalada. Uns adoravam e outros odiavam! Desta vez, quem não gosta não ataca tanto”. No Instagram de Miguel Araújo, o post com mais visualizações da fase #talvezseeudancasse é, a larga distância, aquele que inclui um vídeo em que o artista mostra a canção à sua filha mais nova. Recolhendo mais de 16 mil cliques entre os seus 61 mil seguidores, é mais visualizado do qualquer um dos cinco 'teasers' do videoclip publicados antes da sua divulgação no YouTube - números que são inferiores no Facebook, onde Araújo é seguido por 136 mil pessoas e, tendo publicado o mesmo vídeo, obteve 4600 visualizações.

Ainda mais visto foi o vídeo em que Herman José e Maria Rueff (nas personagens Nelo e Dália) dançam ao som do novo êxito de Araújo (na verdade, uma montagem com imagens já existentes do programa de Herman na RTP e a canção) - a partilha foi feita originalmente no Instagram de Herman, seguido por mais de 250 mil pessoas. Se a este número juntarmos os seguidores de Nuno Markl, na ordem de 467 mil, podemos ter uma ideia mais clara do potencial de audiência que, à partida, se perspectiva.

O impacto de 'Talvez Se Eu Dançasse' não passa pelo Spotify. A canção, lançada a 17 de novembro nesta plataforma, não chega às 32 mil audições, valor equivalente aos temas do álbum ao vivo "Uma Noite na Philarmonie Luxembourg" (exclusivo digital), o primeiro do músico fora da Warner.

Na passagem de ano, Miguel Araújo tocará na Avenida dos Aliados, no Porto, sucedendo a Pedro Abrunhosa, que no ano passado estabeleceu um recorde de espetáculo mais longo. “Não vou tentar bater esse recorde”, brinca, “mas também vou dar um concerto comprido, de duas horas”. E confessa-se “expectante” para ver se os fãs irão recriar, ao vivo, a coreografia de 'Talvez Se Eu Dançasse'.

Lançado a 11 de novembro, o vídeo de “Talvez Se Eu Dançasse” tem, no Youtube, em meados de dezembro, cerca de 381 mil visualizações - apenas 74 pessoas clicaram no botão de 'não gosto'. Nos comentários, os fãs do músico mostram-se entusiasmados e até agradecidos pelo incentivo à dança descomplexada. “Talvez se não estivéssemos tão debaixo de olho fossemos mais nós, sem nos importarmos com o que pensam ou deixam de pensar. Dançar como se ninguém visse, cantar como se ninguém ouvisse... eu já passei por isso, agora eu resolvi viver sem ter noção de mim. Obrigada Miguel, deu-me vontade de fazer parte daquele grupo que dança na praia no final do dia”, escreve a fã Fátima Espada.

“As pessoas não estarem à espera que um artista já com uma certa carreira se mandasse assim para fora de pé, que estivesse à vontade para gozar consigo próprio” Tiago Bettencourt

Também Tiago Bettencourt criou para 'Trégua', canção a ser incluída no seu próximo álbum, um vídeo curioso, em que aparece, à semelhança dos músicos da sua banda, a dançar, vestido de super-herói.



Inicialmente, a ideia passava por um fundo branco, sobre o qual todos fariam a coreografia; mais tarde, surgiu o acrescento dos fatos de Popeye, Batman ou Tartaruga Ninja. “Achei que era engraçada a passagem para os super-heróis”, explica. “Há uma frase que diz algo como 'estamos a um passo de fazemos aquilo que sonhamos' e é um pouco isso. A certa altura ficamos tão presos na nossa vida que temos medo da mudança. E é essa mudança que nos vai levar mais longe, são esses super-heróis. E é disso que a música fala: em pegarmos nos nossos problemas e olharmos para eles de forma mais leve”. É uma temática motivadora.



Nas redes sociais, as reações foram positivas. “Parece-me que toda a gente gostou muito. Foi uma lufada de ar fresco, por as pessoas não estarem à espera que um artista já com uma certa carreira se mandasse assim para fora de pé, que estivesse à vontade para gozar consigo próprio. Mas eu não me levo muito a sério, por isso estou à vontade para fazer estas coisas, desde que de forma controlada!”.



Realizado por Filipe Santos, o vídeo foi filmado num ápice: “Fomos às 5h30 da manhã para a Ericeira, para apanharmos o nascer do sol, depois seguimos para um estúdio e às 15h30 estávamos despachados”. Um tutorial do jornalista da SIC Rodrigo Guedes de Carvalho, ensinando aqueles passos de dança aos seguidores de Bettencourt, foi a estratégia escolhida para promover o vídeo e a respetiva canção.

“A ideia é provocar um flashmob no Coliseu de Lisboa, que não acredito muito que vá acontecer, mas tenho essa fantasia”, partilha Tiago Bettencourt, projetando um dos concertos que tem agendados para este final do ano.



“A certa altura lembrei-me de que seria engraçado ter a última pessoa que escolheríamos para uma coisa destas e decidi ligar ao Rodrigo, que conheci quando ele me convidou para gravar uma guitarra no seu projeto musical, Xave. Disse-lhe: 'vê o vídeo e depois responde'. Ele desligou e passados três minutos estava a ligar para perguntar: 'onde e a que horas?'. Foi ótimo, aceitou logo”.

Bettencourt tem mais seguidores no YouTube do que Araújo, mas as visualizações do lisboeta, neste vídeo, são inferiores às do portuense: perto de 165 mil cliques (30 polegares para baixo). Os vídeos com os tutoriais de Rodrigo Guedes de Carvalho encontram-se, contudo, entre os mais vistos de sempre na sua conta Instagram. No Facebook, seguido por 116 mil fãs, o impacto da ação nos vídeos mais significativos (primeiro 'teaser' da canção, tutoriais de Guedes de Carvalho) é ainda maior ao obtido no Instagram.

“Este earworm é mais difícil de remover que mancha de caril dos tupperware”, escreve o fã Pedro Quintans nos comentário ao videoclip no YouTube. Miguel Araújo - ele próprio - é um dos 'comentadores', tendo elogiado: “Alta música e alto vídeo, siga!!!”.

Contudo, com sensivelmente os mesmos ouvintes mensais no Spotify (entre 68 e 70 mil) Miguel Araújo, Tiago Bettencourt - que tem a sua música distribuída por uma major, a Sony Music - consegue melhor performance que o colega no serviço de streaming: 'Trégua' foi ouvida quase 48 mil vezes.



Em breve, Tiago Bettencourt tocará esta canção e outro inédito, 'Manhã', nos concertos na Casa da Música, no Porto, a 17 de dezembro (já esgotado), e no Coliseu de Lisboa, a 19 do mesmo mês. Ambas as canções serão incluídas no álbum a sair “em fevereiro ou março” de 2020.

Para Francisco Morgado Véstia, o vídeo de Tiago Bettencourt é, por comparação com o de Miguel Araújo, “mais contemporâneo, ao brincar com a ideia de ridículo que não associaríamos à imagem pública deste artista. É uma dinâmica inteligente, que apela à recriação”.

O especialista lembra, a este propósito, uma banda norte-americana que “construiu a sua carreira toda com base em vídeos que apelam à partilha e ao efeito viral: os OK Go. “Todos os seus vídeos tinham um gimmick viral: ou eram filmados num só plano, ou num ralenti acelerado, ou de cima... O shock value moment não é novo, mas é preciso que o vídeo seja apetecível do ponto de vista da partilha, além de a música ser ou não gira”.

“Os vídeos do Miguel Araújo e do Tiago Bettencourt são muito bem feitos para o target que eles sabem ter”, remata Francisco Morgado Véstia. “Não necessariamente o miúdo de 14 anos mas o consumidor pós-25 anos, adulto, que vai achar graça e partilhar o link do vídeo no Whatsapp e no seu Facebook”.