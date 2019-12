Antes de se tornar numa estrela pop à escala mundial, Björk já era uma cantora infantil conhecida na sua nativa Islândia, tendo editado o seu primeiro álbum, homónimo, com apenas 11 anos.

Desse álbum, editado em 1977, faz parte uma versão de 'Fool on the Hill', dos Beatles, cuja prestação por parte de Björk está disponível no YouTube.

Esta versão é cantada em islandês, tendo o título sido traduzido para 'Álfur Út Úr Hól'. Ouça-a aqui: