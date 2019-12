Flea deu uma entrevista à norte-americana ALT923Radio, onde revelou qual é, para si, a canção que melhor define os Red Hot Chili Peppers.

O baixista não optou por nenhuma das canções mais "óbvias", como 'Californication', 'Under the Bridge', 'Scar Tissue' ou 'By the Way', optando ainda assim por um outro êxito: 'Give It Away', presente em 'Blood Sugar Sex Magik' (1991).

Para Flea, esse tema consegue transmitir "a emoção, o ritmo e o sentimento" dos Red Hot Chili Peppers. "Podemos tocá-la um milhão de vezes, sempre que estamos prestes a acabá-la, no fim de um espetáculo, eu e o Anthony [Kiedis, vocalista] vibramos, saltamos. A ideia de nos entregarmos é muito bonita", contou.

Ainda assim, Flea acrescenta: "cada música representa uma faceta de quem nós somos". Recorde aqui 'Give It Away':