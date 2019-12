A dupla sueca First Aid Kit juntou-se à cantora Maja Francis, para uma homenagem a Marie Fredriksson, vocalista dos Roxette falecida esta semana.

As três artistas interpretaram uma bonita versão acústica de 'It Must Have Been Love', grande êxito dos Roxette, lançado em 1986.

Marie, de 61 anos, morreu na segunda-feira devido a um tumor no cérebro.

Eis a versão das First Aid Kit: