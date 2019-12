Os norte-americanos The National terminaram esta quinta-feira a sua digressão europeia com um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa.

Findo aquele que foi o seu 17º espetáculo em Portugal, a banda do Ohio partilhou uma foto de bastidores, dedicada “aos melhores amigos” - assim mesmo, em português.

Veja aqui o retrato de família, onde surge também a cantora Kate Stables, aka This Is Kit, que secundou Matt Berninger na voz.

Antes, a banda partilhara já uma foto dos irmãos Aaron e Bryce Dessner passeando por Lisboa, frente à Sé, com a legenda: “Depois de três semanas de digressão, mais um concerto na bela Lisboa e depois vamos para casa. Boas festas para todos!”.

Veja aqui a reportagem e as fotos do concerto de ontem dos The National, que em 2020 tocarão no Rock in Rio Lisboa.