O rapper Tekashi 6ix9ine escreveu uma carta a um juiz norte-americano, na qual pede desculpas pelos seus crimes.

O músico, que se encontra na prisão e a aguardar julgamento após ser acusado de vários crimes, diz sentir-se "sobrecarregado de emoções", à medida que o dia da sua sentença se aproxima.

"Sinto que o meu mundo está a desabar. Não há desculpas, não há justificação e não há perdão suficiente neste mundo que expliquem os meus crimes", pode ler-se.

"Enquanto estive preso, tive tempo para ponderar a irresponsabilidade e a insensatez das minhas decisões. Acordo todos os dias e pergunto-me: 'valeu a pena?'".

Tekashi diz ainda que se considera um modelo a seguir "para milhões de pessoas, enquanto artista, enquanto celebridade e enquanto ser humano", e que os seus fãs poderão aprender com as consequências dos seus erros.

"Sei que não sou uma vítima, porque as minhas ações contribuíram para esta confusão. Sei que me sinto arrependido do que aconteceu, porque fui abençoado com uma oportunidade com a qual a maioria das pessoas apenas sonha. Mas deitei-a fora, ao envolver-me com as pessoas erradas", remata.