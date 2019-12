A tarde é de chuva no Porto e encontramo-nos na zona oriental da cidade, onde os turistas ainda não chegam. O relógio marca as 16h quando o guitarrista Peixe abre a porta e o sorriso, convidando-nos a entrar na casa do senhor Abílio. Estamos na toca do Monstro. É ali, no pequeno anexo das traseiras, transformado numa sala de ensaios, que os Ornatos Violeta preparam os últimos concertos de uma digressão que passou por festivais, passou por concertos em nome próprio no Porto e Lisboa.

“Se uma vida não chegar, hei de ter cem vidas mais, quantas mais ditar o coração”. Estes versos retirados de ‘Tanque’, uma das canções do aniversariante “O Monstro Precisa de Amigos”, bem podem ser hoje aplicados à banda de Manel Cruz (voz), Peixe (guitarra), Nuno Prata (baixo), Elísio Donas (teclados) e Kinörm (bateria) que – depois dos concertos de reunião em 2012 e vinte anos após o lançamento do segundo álbum – se mostram em paz com o seu percurso. Acende-se a luz.

Numa entrevista assinada pelo jornalista André Manuel Correia, que poderá ler na íntegra na BLITZ Especial Melhores de 2019, Manel Cruz e companheiros - que darão ainda um último concerto este ano, no Réveillon lisboeta - não evitam abordar os assuntos mais delicados, das zangas que motivaram a cisão aos comentários de fãs (e detratores) mais inflamados em torno do regresso.

"É o nosso trabalho. Ainda há dias disse isso ao meu canalizador: 'Você só me está a fazer isto pelo dinheiro. Faça-me lá o serviço só por amor, que eu tenho uns canos lindos'. (gargalhadas) Não andamos a vender droga nem a roubar ninguém. É um equívoco da nossa sociedade achar problemático um artista assumir que quer ganhar dinheiro", responde Manel Cruz. "O regresso dos Ornatos repõe uma certa justiça. Muita gente considera quase ingrato o facto de a banda ter sido reconhecida a título póstumo, sem que nunca tenhamos visto o reflexo financeiro disso", conclui o guitarrista Peixe.

