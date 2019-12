Muito se falou sobre "Adoro Bolos", o álbum que arrancou Conan Osiris do anonimato, no ano passado. A discussão sobre um artista que parece ter chegado a este mundo de OVNI continuou acesa, bastante acesa, no ano que agora termina. Não há consenso, nunca haverá consenso. E isso é mau? Não. É saudável. O artista que canta, com a mesma intensidade emocional, sobre adorar bolos, sobre a devoção que nutre por Amália ou sobre partir o telemóvel como quem parte o coração segue o seu caminho sem olhar para o lado. E fá-lo pegando no amor e no ódio que atiram na sua direção para subir, degrau a degrau, numa escada que é só sua. Não há hoje quem consiga, como ele, pegar nas raízes da música portuguesa e empurrá-la para o futuro, com todos os contágios inerentes à imparável globalização. A noite desta quinta-feira, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, não marcou só a sua história, marcou um momento único num espaço cultural cada vez mais liberto de amarras e barreiras, que só deixa para trás quem não tira as palas para ver o que se passa à volta.

A promessa estava feita: era uma noite de amigos. E foram vários aqueles que, dentro e fora de palco, o acompanharam num concerto que o atirou para outro nível. O palco, montado no centro da sala nobre lisboeta, recebeu os grandes momentos de uma discografia que pede urgentemente um novo capítulo e vários amigos ilustres que certamente o ajudarão a dar o salto para o futuro. O primeiro som que ouvimos, ainda antes de lhe escutarmos a voz, foi o da sempre arrepiante gaita de fole, recrutada para pintar de cor um 'Beija-flor' a cappella que rapidamente desembocou numa entrada em cena com tanto de triunfal quanto de desengonçado, ao som dos ritmos desgovernados e exóticos de '100 Paciência'. Recebido em histeria por uma sala muito bem composta, Osiris acolheu, momentos depois, o seu parceiro habitual, o bailarino João Reis Moreira, e uma trupe de seis bailarinos que, entre batalhas encenadas e movimentos frenéticos, compuseram a moldura cénica.

No palco "a sério", acompanharam-no o quarteto de cordas Naked Lunch - que empregou intensidade diferente a uma hipnótica 'Coruja', a uma versão acústica de 'Telemóveis' ou ao hino 'Celulitite' -, o flautista bansuri Sunil Pariyar e o tocador do instrumento tradicional chinês ehru Cheong, cada um com direito a solos no decorrer do espetáculo. Com a voz em ponto de rebuçado, Osiris arrancou o público das cadeiras com um 'Borrego' dançado e cantado com ancas e pulmões fortes. Após o momento de libertação, a troca de energia entre o artista e os seus "bebés" seguiu a todo o vapor pelos inéditos 'Cartomância', com a sua sedução europop a puxar a um momento de esgrima entre o cantor e o bailarino que só terminou num dramático harakiri, e (o twerkado) 'Dona Gluteuda', entremeados pela euforia de 'Adoro Bolos' e o malhão 'Titanique', "o" momento arrepiante do espetáculo, que só seria ultrapassado perto do final. Foi com a ajuda dos Pauliteiros de Miranda que Osiris (verdadeiro nome Tiago Miranda... não há coincidências) pintou uma das canções mais populares do seu cancioneiro.

"Boa noite, pá!", exclamou da primeira vez que se dirigiu diretamente à plateia, "estão bons os meus bebezinhos todos? Já deviam estar a pensar 'agora está no Coliseu, já não nos fala'. Hoje à noite tenho aqui comigo pessoas espetaculares. Cada uma com o seu background e a sua história". Um a um, entregou, de seguida, entre breakdance e voguing, o protagonismo ao pequeno batalhão de bailarinos que o acompanhou. "Até fico desconcentrado com esta parte!", assumiu, soltando a versão acústica de 'Telemóveis' depois de avisar: "agora quero falar de uma coisa muito séria". Caminhando a passos largos para a reta final do espetáculo, que reservava ainda boas surpresas, serviu as solenes 'Ave Lágrima', diretamente do camarote presidencial, e 'Nada Nada Nada Nada', e a kizomba escangalhada de 'Nasce nas Açucenas', elevada a outro nível pela prestação endiabrada de Scúru Fitchádu.

Quando o vulto encoberto por um manto, guiado por João Reis Moreira, caminhou até ao palco, soubemos que a grande surpresa estava a chegar. Quem não percebeu assim que o manto caiu quem estava, então, no centro da atenções, bastou soltarem-se os primeiros versos de '20 20' de uma voz encorpada para desfazer as dúvidas: era Ana Moura a mulher-mistério. A canção, dueto dramático estreado esta noite em palco, junta Osiris à fadista e a Branko, que espalhou os seus beats mágicos do camarote presidencial. De novo com a trupe de baile ao seu lado, 'Celulitite' puxou uma gigante ovação e arrancou do músico um "can you fucking go? It's Amália", enxotando assim os companheiros para, sozinho em palco, se entregar nos braços da saudade, "que anda aos beijos com a morte", de 'Amália', canção que, em 2014, mostrou ao mundo todo o fado que carrega na voz. O ponto (e vírgula) final foi vivido na emoção da penumbra. Com a segurança e o alívio da conquista embandeirados em arco, regressou para o grande final com uma última rendição de 'Telemóveis'. Tal como confessou em antecipação à BLITZ, o Coliseu marcou o fim de uma era. Resta-nos dizer que estamos ansiosos por entrar na nova.