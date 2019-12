O irmão de Billie Eilish, Finneas, passou esta semana pelo programa de Jimmy Kimmel para mostrar alguns temas do seu EP de estreia a solo, "Blood Harmony".

O músico interpretou 'I Lost a Friend' e 'I Don't Miss You at All' ao piano, mostrando bem os seus dotes vocais e musicais.

Finneas, que é também responsável pela produção musical de Billie Eilish, irá atuar a solo e com a irmã na próxima edição do festival NOS Alive, no dia 10 de julho.