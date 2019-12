O "Desconcerto" de António Zambujo, César Mourão, Luísa Sobral e Miguel Araújo vai pisar os palcos por mais duas ocasiões, para além das quatro datas anteriormente anunciadas e prestes a esgotar.

O quarteto irá, assim, dar seis espetáculos no próximo ano: a 2 e 3 de março e a 27 de maio no Coliseu do Porto, e a 3, 4 e 5 de abril no dos Recreios.

A ideia para este "Desconcerto" surgiu de umas férias em conjunto de Mourão, Zambujo e Miguel, onde se viveram "momentos de cumplicidade" que agora querem, uma vez mais, partilhar com o público após terem dado vários concertos em 2018.

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 15 euros aos 40 euros.