Os Guns N' Roses têm novo concerto marcado para Portugal. O concerto terá lugar no Passeio Marítimo de Algés a 20 de maio de 2020.

Portugal será a primeira paragem da digressão europeia de 2020 do grupo, que depois segue para Espanha, Alemanha, Reino Unido, Suécia, Áustria, Itália, Suíça, Polónia, República Checa, Holanda e Irlanda.

A “Not In This Lifetime” teve início em em 2016, e passou por Portugal a 2 de junho de 2017, precisamente no Passeio Marítimo de Algés onde agora terá lugar o reencontro com os fãs nacionais.

Nesta 'nova vida', os Guns N ’Roses deram 160 concertos, tocando para cerca de 5,5 milhões de espetadores em todo o mundo, pode ler-se em comunicado.

A banda que se estreou em 1987 com "Appetite For Destruction" desmembrou-se durante os anos 90, com a saída de membros fundadores como Duff McKagan e Slash. Axl Rose prosseguiu, contudo, os Guns N' Roses com outros músicos.

Da reunião encetada em 2016 fazem parte Axl Rose (voz, piano), Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra), Dizzy Reed (teclados), Richard Fortus (guitarra-ritmo), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclados), uma formação que mistura os regressados Slash, Duff e Dizzy Reed com músicos que já tocavam na anterior encarnação da banda.

Organizado pela Everything Is New, este concerto terá bilhetes à venda a partir de 18 de dezembro nos locais de venda habituais e no site da promotora.

A 20 de maio, recorde-se, começa também o Rock in Rio-Lisboa, com espetáculos de Foo Fighters e National já anunciados.