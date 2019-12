"Pedimos desculpa por termos demorado tanto", são as primeiras palavras que ouvimos a Matt Berninger quando a sua banda entra em palco, no Campo Pequeno, nesta quinta-feira chuvosa. O vocalista dos The National não se refere, naturalmente, ao tempo que o público português teve de esperar para voltar a ver a rapaziada do Ohio; afinal, ainda no verão passado Paredes de Coura os acolheu e este serão não terminaria sem a revelação de que, em 2020, o quinteto se estreará num dos poucos eventos nacionais onde nunca atuou, o Rock in Rio Lisboa.

A que atraso se referia, então, Matt Berninger? Ao causado pela conversa que, aparentemente, a banda tinha estado a ter, nos bastidores, com os astronautas da Estação Espacial Internacional. Ao longo da noite, o norte-americano mencionaria repetidas vezes Jessica Meir, uma das participantes na missão, pedindo ao público, sempre solícito, que cantasse para ela e para os seus companheiros de espaço sideral. "Ela está 400 quilómetros acima de nós!", entusiasmava-se o vocalista e letrista de Cincinatti, bem-disposto no final de uma breve digressão pela Europa. "Nós andámos três semanas numa carrinha e estávamos quase a matar-nos, imaginem eles", brincou.

O "gancho" da Estação Espacial Internacional serviu de pretexto a uma das poucas surpresas do alinhamento: a aparição de 'Looking For Astronauts', única representante, a par da obrigatória 'Mr. November', do saudoso "Alligator". E como mesmo o copo mais feioso daquele serviço de 2005 consegue fazer vista numa noite dominada pelos discos mais recentes...

Ao longo de mais de duas horas e 24 canções, os The National deram compreensível destaque ao seu álbum deste ano, "I Am Easy To Find". Foi a este trabalho conceptual, altamente inspirado pelo filme do mesmo nome, que foram buscar o trio de abertura do serão: 'You Had Your Soul With You', 'Quiet Light' e 'The Pull of You'. E desde logo foi visível que, entre tanto concerto, tanto jantar de Natal e tanto regresso desta mesma banda ao nosso país, sobra sempre espaço no coração dos portugueses para as finas canções que encurtam a distância entre a melancolia e a euforia.

Contudo, foi com 'I Should Live In Salt', do antepenúltimo "Trouble Will Find Me"(2013), que se ouviu o primeiro grande coro no Campo Pequeno. Em 2019, os The National dispõem de um catálogo generoso, que navegam com tranquilidade e sem necessidade, ou vontade, de parar em portos mais remotos. "Trouble Will Find Me", dizíamos, revela-se um contentor de mantimentos: é de lá que sai a celebradíssima 'Don't Swallow the Cap' (que, com uma tirada como "everything I love is at the table, everything I love is at the sea" só podia fazer furor num país de marinheiros lambareiros), mas também a energia nervosa de 'Graceless', as dóceis 'Pink Rabbits' e 'This Is The Last Time' ou a mais baça, mas sempre popular, 'I Need My Girl'.

Mais próximo, em espírito, do concerto no Coliseu, em 2017, do que da algo dececionante passagem por Paredes de Coura, no verão passado, o espetáculo brilhou, também, nas recuperações do penúltimo "Sleep Well Beast" (2017), através de 'Day I Die', eficaz ponta de lança da equipa mais rock dos The National, e 'The System Only Dreams In Total Darkness', com um daqueles refrões que pedem para ser entoados com o entusiasmo e o abandono de quem não faz ideia daquilo de que fala a canção.

A maior fatia do alinhamento, porém, coube ao novo "I Am Easy To Find", com resultados díspares: se 'Hey Rosie' é anticlimática após a sempre pujante 'Bloodbuzz Ohio', ou se composições mais atmosféricas como 'The Pull of You' parecem resultar melhor no contexto do filme-irmão do disco do que ao vivo, a balada 'Light Years' é acompanhada com emoção & luzes de telemóveis ("Vocês combinaram? Ninguém faz isso por nós!", espantou-se Matt Berninger) e 'Rylan', uma canção 'nova' que só agora foi editada, depois de andar a cirandar nos concertos da banda desde "High Violet" (2010), foi recebida como a velha e boa conhecida que é.

Dominando como poucos a arte de conciliar um som épico com uma abordagem familiar, ou vice-versa, Berninger, Aaron e Bryce Dessner e Scott e Bryan Devendorf, acompanhados como habitualmente por vários músicos extra, mostraram-se repetidas vezes gratos ao público português. "Obrigado por terem sido tão bons para nós durante tanto tempo", resumiram, elogiando ainda o acerto dos lusitanos no bater de palmas ("Os americanos só batem palmas a presidentes estúpidos") e deixando uma mensagem de harmonia. "Não cedam a essa treta do medo", pediu Matt Berninger. "Tomem conta um dos outros. O que importa não és tu, mas nós".

De volta à música, que é a mensagem: também do novo disco,'Oblivions' e a hipnótica 'Where Is Her Head', praticamente dispensando Matt Berninger em palco e na voz, dão um ritmo diferente ao concerto, com a bateria frenética a aproximar-se de uma batida eletrónica. Até ao encore, o frontman que em tempos nos surgia como tímido desengonçado, o que lhe conferia estranho charme, e que hoje parece fingir apenas aquelas mesmas 'virtudes', mergulharia sem medo na plateia, uma e outra vez. Maravilhados, os fãs abraçam-no, afagam-lhe a cabeça, dizem-lhe prováveos palavras de carinho e contribuem para a energia calorosa que circula no Campo Pequeno.

Antes do concerto, ouvimos a alguém, nas imediações da sala: "Hoje há tourada? Está muita gente lá fora". Os The National podem até ter agarrado com valentia o seu repertório, mas a sua batalha é de ordem bem distinta da da luta brava. Mesmo antes do encore, 'Fake Empire' provou o seu estatuto de oração-mor, com o solo de trompete de Kyle Resnik a dançar sobre os destroços da canção e a ameaçar levar toda a gente para um lugar melhor, mais longe, mais livre.



No encore chegaria mais uma seleção mais ou menos vintage, que começou com 'Pink Rabbits', dedicada a Kate Stables, da banda This Is the Kit, que esta noite secundou Matt Berninger na voz e a quem os elogios se sucederam ("Ela é o espírito de Natal todos os dias", ilustrou ele, embevecido). Seguiram-se todos os trunfos da banda ao vivo, tão previsíveis como inescapáveis: a catártica 'Terrible Love', hoje iniciada de forma mais lenta; 'About Today', canção-cometa quase maior que a banda, dedicada à astronauta Jessica Meir, e 'Vanderlyle Crybaby Geeks', há muito apresentada em formato acústico, com todos os músicos na frente do palco e Matt Berninger a esgaçar a voz, sem microfone, em dueto com o público. Esta noite, preferiu fazer apenas a mímica, para que cada uma das almas que enchiam o Campo Pequeno berrasse a plenos pulmões mais uma das suas letras enigmáticas, logo, inesgotáveis.

Pelo meio despontou 'Mr. November', hino máximo da banda que se formou há 20 anos e que, desde então, nos ofereceu tantas e tão deslumbrantes canções. Tal como um primeiro beijo, um primeiro mergulho ou até o primeiro desgosto, porém, a canção que fecha o alinhamento de "Alligator" não se esquece e não pode ser batida, e foi assim que o público português se entregou, mais uma vez e sem reservas, à deixa "I used to be carried in the arms of cheerleaders".

" I have only two emotions. Careful fear and dead devotion", confessa Matt Berninger em 'Don't Swallow the Cap'. Entre os dois estados de espírito, os The National são exímios em criar subtilezas, matizes e um universo de sentimentos. Enquanto assim for, não mais o público português deixará de se rever neles.