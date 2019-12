David Byrne deitou por terra os rumores de uma eventual reunião dos Talking Heads, após ter sido criada uma conta oficial da banda no Instagram.

Em declarações à Rolling Stone, Byrne afirma não ter conhecimento da conta em questão ou de quem a criou. "Logo, não pode ser uma conta 'oficial' dos Talking Heads", acrescentou.

"Quaisquer planos que os outros membros da banda possam ter é problema deles, e desejo-lhes o melhor".

O baterista Chris Frantz também partilhou do mesmo espanto, no Facebook. A um fã que o questionou sobre se a conta no Instagram significava a reunião dos Talking Heads, Frantz respondeu "também gostava de saber".

Tanto Frantz como a baixista Tina Weymouth diriam, também à Rolling Stone, mais tarde que a conta foi obra de alguém que trabalha com o teclista Jerry Harrison. E que não há quaisquer planos para o regresso: "estamos todos a trabalhar alegremente nos nossos próprios projetos", afirmaram.