Com as festividades natalícias a chegar, regressam em força as canções de Natal. Um utilizador do YouTube resolveu juntar um dos maiores clássicos da época, 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey, a uma das canções que marcaram o início de carreira dos Radiohead, 'Creep', num mash-up inusitado.

O homem, William Maranci, intitulou o tema de 'Creep But It's All I Want for Christmas is You by Mariah Carey' e diz ter-se inspirado numa versão que juntou as duas canções feita por outro utilizador do YouTube em 2015 acompanhada por um ukulele. Ouça a mistura no vídeo abaixo.