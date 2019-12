A comunidade musical e cultural britânica já reagiu à vitória de Boris Johnson e do Partido Conservador, com maioria absoluta, nas eleições gerais que se realizaram ontem no Reino Unido. Entre os nomes que utilizaram as redes sociais para expressar o seu descontentamento estão o vocalista dos Radiohead, Thom Yorke, o rapper Stormzy, Lily Allen e o apresentador e ator James Corden.

Yorke foi parco nas palavras, deixando a mensagem "silencioso. silêncio"no Twitter, isto dois dias depois de ter escrito: "três anos de promessas de unicórnios inexistentes do Brexit são suficientes, uma curtos meses caóticos de Boris Johnson são suficientes. Mentir à rainha e fechar o parlamento já foi demasiado. Chega, chega".

Apesar de ainda não ter comentado diretamente, provavelmente porque hoje é o dia em que edita o seu segundo álbum, Stormzy partilhou uma mensagem do escritor Mehdi Hasan: "um dia negro para as minorias no Reino Unido. Especialmente para os muçulmanos britânicos que acabaram de assistir à atribuição de uma maioria catastrófica a um homem que disse 'o islão foi o problema', gozou mulheres que usam o véu muçulmano e também ignorou o ódio massivo anti-muçulmanos no seu partido".

Já Lily Allen foi mais incisiva: "há quem diga que foi o Brexit ou o Jeremy [Corbyn, líder do Partido Trabalhista], mas pessoalmente, e eu sei que ninguém quer ouvir isto, penso que o racismo e a misoginia estão tão enraizadas neste país e que o Boris venceu devido à sua atitude perante essas coisas e não apesar delas".

Os Los Campesinos! foram ainda mais ácidos: "a partir de amanhã, uma data de cretinos vão sentir-se ainda mais validados nas suas crenças preconceituosas. Não fiquem calados se, entre a vossa família, amigos ou no pub, sentirem racismo, homofobia, descriminação de pessoas com deficiências ou misoginia".

No Instagram, os Primal Scream de Bobby Gillespie partilharam uma fotografia de uma arma com o cano ao contrário e a mensagem: "recebem o governo que merecem", referindo-se à classe trabalhadora que votou nos Conservadores. Já James Corden escreveu no Twitter: "não consigo deixar de pensar que se o Tom Watson fosse líder do Partido Trabalhista os resultados disto tinham sido muito diferentes. O Jeremy Corbyn perdeu agora duas eleições para candidatos da oposição que podiam e deviam ter sido derrotados".