Os norte-americanos The National atuam hoje no Campo Pequeno, em Lisboa, naquele que será o seu 17º concerto de sempre em Portugal.

A visita mais recente da banda formada há 20 anos no Ohio aconteceu no passado verão, altura em que tocaram no Vodafone Paredes de Coura.

O concerto desta noite começa às 20h30 e encontra-se esgotado desde agosto.

Este ano, os The National editaram “I Am Easy To Find”, o seu oitavo álbum, fruto da colaboração com o realizador Mike Mills, que realizou um filme do mesmo título, protagonizado pela atriz Alicia Vikander.

O concerto no Campo Pequeno é o último da presente digressão; em 2020, Matt Berninger, Aaron e Bryce Dessner e Scott e Bryan Devendorf regressam à estrada para uma digressão australiana, voltando à Europa na primavera.

Na última semana, a banda deu vários concertos no Reuno Unido. Sobre a passagem por Brighton, escreveu o DIY: “Em 'I Am Easy To Find', o barítono de Matt Berninger junta-se a várias vocalistas convidadas, numa mudança visível face a 'Sleep Well Beast', de 2017. Isto é visível neste concerto, em que Eve Owen, colaboradora do disco, e Kate Stables, das This Is iKit, se juntam ao frontman na frente do palco”.

Veja aqui o alinhamento do concerto em Nottingham, em Inglaterra, na passada terça-feira.



Rylan

You Had Your Soul With You

Don't Swallow the Cap

Bloodbuzz Ohio

Guilty Party

Hey Rosey

Oblivions

Where Is Her Head

I Need My Girl

Sorrow

Day I Die

The System Only Dreams in Total Darkness

Light Years

Carin at the Liquor Store

I Am Easy to Find

Graceless

England

Fake Empire

Encore:

Quiet Light

Mr. November

Terrible Love

About Today

Vanderlyle Crybaby Geeks

Veja aqui um resumo das 16 visitas dos autores de “Boxer” a Portugal e abaixo as fotos do concerto deste ano em Paredes de Coura, onde se estrearam ao vivo no nosso país, em 2005.