Rodrigo Leão divulgou esta semana o primeiro single do seu novo álbum, "O Método".

O tema tem como título 'A Bailarina' e conta com a prestação vocal da filha mais nova do músico, Sofia, bem como com a do coro da Associação Musical dos Amigos das Crianças.

"O Método" será editado no dia 21 de fevereiro através da BMG, estando marcadas duas apresentações ao vivo: primeiro no CCB, a 27 de fevereiro, e depois na Casa da Música, a 9 de março.