Os Talking Heads criaram uma conta oficial no Instagram, levando os fãs a especular acerca de uma possível reunião.

A banda não partilha um palco desde 2002, quando se juntou especialmente para atuar na cerimónia do Rock and Roll Hall of Fame. Em 2017, o vocalista David Byrne afirmou que uma reunião "seria andar para trás".

Para já ainda nada foi publicado na conta em questão, que já ultrapassou os 13 mil seguidores e que segue apenas seis contas - entre as quais as de David Byrne, do baterista Chris Frantz, do teclista Jerry Harrison e do guitarrista Adrian Belew.

Estes dois últimos irão, aliás, dar vários concertos especiais em 2020, por ocasião do 40º aniversário de "Remain In Light", álbum clássico dos Talking Heads.