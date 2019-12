Ornatos Violeta, José Cid, Xutos & Pontapés e o projeto Clássicos do Tejo vão festejar o final de 2019 e entrada em 2020 no Terreiro do Paço, em Lisboa. Segundo comunicado da Câmara Municipal, serão três dias - 29, 30 e 31 de dezembro - de concertos gratuitos.

No primeiro dia de atuações, às 18h00, sobe ao palco o projeto Clássicos do Tejo para apresentar um concerto de música clássica levado a cabo por uma orquestra "formada de raiz para esta ocasião e composta por 52 músicos" liderada pelo maestro Cesário Costa: operetas, bailados, danças, valsas e polcas fazem parte do programa.

José Cid, recentemente agraciado com o Grammy Latino de Excelência Musical, atua a 30 de dezembro, a partir das 21h30, e para a noite de 31 e madrugada de dia 1 de janeiro estão reservadas as atuações dos Xutos & Pontapés e dos Ornatos Violeta, com o tradicional fogo-de-artifício a ser recebido à meia-noite e a durar 15 minutos.

Numa mensagem partilhada com os fãs no Facebook, os Ornatos Violeta explicam a decisão de atuarem novamente em Lisboa, poucos dias depois de darem um concerto no Campo Pequeno (siga o link para recordar a reportagem): "antes de regressarmos aos nossos projetos individuais, aos quais voltaremos a estar totalmente dedicados nos próximos tempos, vamos comemorar o ano novo juntos, despedindo-nos de 2019 com um último concerto, diferente dos que levaram à nossa reunião este ano, numa grande festa no Terreiro do Paço, em que iremos partilhar o palco com os nossos amigos Xutos & Pontapés".