Neneh Cherry está de regresso a Portugal. A autora de êxitos como 'Buffalo Stance' ou '7 Seconds', este último com Youssou N'Dour, irá atuar no dia 22 de julho no EDP Cool Jazz, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Do reportório do concerto fará parte o álbum "Raw Like Sushi", publicado em 1989 e que conhecerá uma reedição em janeiro do próximo ano. "Broken Politics", de 2018, é o seu disco mais recente. O espetáculo foi anunciado pela Arruada, empresa associada à produção do festival.

Neneh Cherry esteve em Portugal pela última vez no festival NOS Primavera Sound, este ano. A primeira vez aconteceu durante o regresso de Vilar de Mouros, em 1982, quando acompanhou, ainda adolescente, os Rip Rig & Panic.

Cherry junta-se, assim, aos anteriormente anunciados John Legend e Lionel Richie no cartaz do EDP Cool Jazz.

Confira aqui os preços dos bilhetes:

Plateia C/ Marcação – 45€

Bancada S/ Marcação – 35€

Plateia Em Pé – 35€

Mobilidade Reduzida – 35€