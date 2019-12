Moullinex planeia editar um novo álbum em 2020 e vai apresentar novidades em três concertos, intitulados "Rough Mix", no MusicBox, em Lisboa, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro. Os bilhetes para estas três datas, nas quais levantará o véu sobre as novidades, estão à venda nos locais habituais, custando €12,00 para uma espetáculo e €30,00 para os três.

Prometendo a presença de convidados surpresa, o músico, que editou "Hypersex" em 2017 e lançou várias canções este ano (casos de 'Hope/Dope' com Nástio Mosquito, 'Contrabando' com Felipe Gordon ou 'Azul' com Xinobi), pretende levar "o processo" de criação para o palco na sala lisboeta: "durante três noites, levarei o estúdio para o MusicBox. Vou tocar temas novos e fazer novos arranjos para temas antigos".

"Tem sido um processo bonito e assustador, cheio de convicção, mas também insegurança", explica Moullinex sobre o novo álbum, em comunicado, "por estar a evitar tanto os meus atalhos habituais, confortos e vícios, talvez seja o trabalho em que me desafiei mais artística, emocional e tecnicamente".