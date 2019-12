A mãe de Juice WRLD falou pela primeira vez desde a morte do filho, no passado domingo, na sequência de uma convulsão. Tal como tem sido noticiado, a polícia encontrou 32 quilos de marijuana no avião privado onde o rapper de 21 anos seguia e a sua equipa confirmou que, antes de ser questionado pelas autoridades, ingeriu uma série de comprimidos opióides.

"Amávamos o Jarad com todos os nossos corações e não conseguimos acreditar que o nosso tempo com ele acabou mais cedo do que o esperado", diz Carmella Wallace num comunicado enviado ao site TMZ, "tal como ele dizia na sua música e aos seus fãs, o Jarad batalhava contra a dependência de drogas".

Segundo a progenitora, o artista falava muito de drogas nas suas músicas não para promover o seu uso mas para ajudar quem, tal como ele, lutava contra a dependência: "não há barreiras para a dependência e o seu impacto vai muito além da pessoas que luta contra ela. o Jarad era um filho, um irmão, um neto, um amigo e tantas coisas mais para tantas pessoas que, mais do que tudo, queriam vê-lo vencer a dependência".

"Esperamos que as conversas que ele iniciou na sua música e o seu legado ajude outros nas suas batalhas, algo que ele queria mais do que tudo", continua Wallace, "sabemos que o legado de amor, alegria e honestidade emocional do Jarad vai continuar viva".