James Blake deu início a uma nova digressão, na qual se apresenta apenas ao piano. E já surpreendeu os fãs.

No primeiro espetáculo da tour, em Los Angeles, o músico britânico interpretou uma versão de 'when the party's over', tema de Billie Eilish presente no seu álbum de estreia, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Um fã captou o momento em vídeo, o qual pode ser visto aqui: