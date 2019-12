Os Grey Daze, banda da qual Chester Bennington fez parte antes de se juntar aos Linkin Park, irão reunir-se e lançar um novo álbum em sua homenagem.

A banda deu esta notícia através da viúva do vocalista, Talinda Bennington, que escreveu no Twitter que "um dos grandes dons do Chester era a música".

"Só se orgulhava mais em ser pai. Dada a forma como se preocupava, queria que os fãs ouvissem tudo o que ele fez, e a sua carreira musical começou com os Grey Daze", continuou.

Talinda revelou ainda que os Grey Daze estavam a planear uma reunião com Chester novamente ao leme do grupo, mas a mesma foi travada aquando da morte do músico em 2017.

"Eles estavam a sofrer, eu estava a sofrer, e havia demasiadas emoções nas quais trabalhar antes de pensar sequer no que aconteceria a esse projeto", afirmou.

"Assim que nos conseguimos focar no que o Chester quereria que fizéssemos, procurámos uma forma de continuar com aquilo no qual ele estava a trabalhar, nas coisas das quais se orgulhava e que queria partilhar com os fãs. O projeto Grey Daze é uma das formas que temos para continuar a contar a história do Chester".

O álbum ainda não tem título ou data de lançamento. Em vida, Chester fez apenas três lançamentos com a banda: uma maqueta em 1993, "Wake/Me" em 1994 e "...No Sun Today" em 1997.