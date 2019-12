Os Cure partilharam três novos vídeos do último dos seus concertos na Ópera de Sydney, em maio, que serviu para celebrar o 30º aniversário de "Disintegration".

Os vídeos mostram a banda a interpretar os clássicos 'Plainsong', 'Pictures of You' e 'Disintegration', e o vocalista Robert Smith já anunciou que o resto do concerto deverá ser divulgado "em breve".

Veja os vídeos: