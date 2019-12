Myles Kennedy, vocalista e guitarrista dos Alter Bridge, passou por Lisboa na sexta-feira passada, mas esta segunda reservou uma surpresa especial para os fãs parisienses. No palco do mítico Olympia, o músico norte-americano apresentou uma versão de 'Hallelujah', original de Leonard Cohen que ganhou uma nova vida na voz de Jeff Buckley, com a guitarra preferida de Buckley, falecido em 1997, uma Fender Telecaster de 1983.

Assumindo que Buckley é uma das suas "maiores influências", Kennedy prosseguiu para uma sentida homenagem no mesmo palco onde o filho de Tim Buckley gravou o álbum ao vivo "Live À L'Olympia", em 1995. Foi no final da canção que explicou à plateia que a guitarra era a mesma usada pelo ídolo e que lhe foi emprestada pelo novo dono, a Matt's Guitar Shop, em Paris.

Num post no Facebook, depois do concerto, a banda explicou que Kennedy foi a primeira pessoa a tocar com a guitarra de Buckley depois da sua morte: "hoje foi uma noite fantástica para nós, uma que nunca vamos esquecer. O Olympia é uma sala muito especial e escolhemos tocar nela pela sua história. Foi nesta sala que o Jeff Buckley atuou e gravou o seu histórico álbum ao vivo... com esta guitarra. Graças aos nossos amigos da Matt's Guitar Shop, hoje o Myles Kennedy teve e possibilidade de ser a primeira pessoa desde o Jeff a tocar esta guitarra em palco".

"Obrigado Jeff, a tua música chegou a tantas pessoas e mudou as nossas vidas. Espero que saibas que gostamos muito de ti". Veja o vídeo da atuação de Kennedy abaixo.