Os ingleses The 1975 adiaram o seu concerto em Lisboa.

A banda tinha regresso a Portugal marcado para 7 de março, mas acaba de adiar a sua digressão europeia para outubro.

Assim, o concerto irá realizar-se a 6 de outubro, na mesma sala, a Altice Arena.

Segundo a Everything Is New, os portadores de bilhete podem usá-lo na nova data ou pedir a devolução do dinheiro no local de compra, até 30 dias depois da data inicialmente prevista para o concerto.

A banda de Matt Healy adiou a digressão para poder concluir a gravação do seu novo álbum, “Notes on a Conditional Form”.

