Billie Eilish passou pelo "The Late Late Show", programa de televisão do comediante James Corden, onde protagonizou um momento emocionante com Alicia Keys.

A artista interpretou 'Ocean Eyes', uma das suas primeiras canções, na companhia da autora de 'Fallin'', que substituiu temporariamente Corden como apresentadora do programa, visto este se encontrar de férias.

Não é a primeira vez que Alicia Keys canta 'Ocean Eyes'; já havia feito uma versão desta canção em agosto, então partilhando o resultado no Instagram.

Veja o vídeo: