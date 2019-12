O norte-americano Micah P. Hinson regressa a Portugal no próximo ano, para três concertos no mês de fevereiro.

Um ano depois da última visita a Portugal, na altura para atuar em Lisboa e Braga, o cantor-compositor subirá desta vez ao palco em Vila Real, Guarda e Portalegre.

Ainda “à boleia” de “When I Shoot at You With Arrows, I Will Shoot To Destroy”, o seu último álbum, de 2018, Micah P. Hinson toca a 12 de fevereiro no Teatro de Vila Real, a 13 de fevereiro no Teatro Municipal da Guarda e a 15 de fevereiro no CAE de Portalegre.

Os bilhetes em Vila Real e Portalegre custam 5 euros e na Guarda a entrada é gratuita.