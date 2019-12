Jon Bon Jovi deu uma entrevista à revista Pollstar, na qual falou sobre Richie Sambora, antigo guitarrista da sua banda.

O músico norte-americano não escondeu que gostaria de ter Richie novamente a seu lado, revelando que a sua ausência é como ter "um braço atado atrás das costas".

No entanto, Jon Bon Jovi decidiu continuar com a banda após a saída do guitarrista, porque parar "não seria justo para com o Tico [Torres, baterista], o David [Bryan, teclista] ou comigo".

"O nome da banda é Bon Jovi, não é mais nada. Não é uma banda que dependa do seu guitarrista, como os Van Halen ou os U2. Tem a ver com as canções e comigo", continuou.

"Gostava que ele estivesse aqui, porque fazíamos uma dupla formidável. As nossas vozes eram magia, e ele era um ótimo tipo. Mas as escolhas dele desviaram-se do nosso caminho".

Richie Sambora abandonou os Bon Jovi em 2013, explicando à altura que queria passar mais tempo com a sua família. O guitarrista foi substituído por Phil X, mas voltou a tocar com os Bon Jovi em 2018, quando estes entraram para o Rock and Roll Hall of Fame.