O chamado "álbum preto" dos Metallica conseguiu um feito só ao alcance dos grandes discos: manteve-se no top de vendas da Billboard durante 551 semanas consecutivas, ou seja, mais de 10 anos e meio.

Segundo um relatório da Forbes, o álbum subiu para a 174º posição esta semana, sendo apenas o quarto LP na história a conseguir tal feito, lado a lado com "The Dark Side of the Moon", dos Pink Floyd, "Legend", de Bob Marley e "Greatest Hits", dos Journey.

Aquando da sua edição, em 1991, o "álbum preto" já havia batido outro recorde, tornando-se (à altura) no primeiro disco a vender 16 milhões de cópias desde que esses dados passaram a ser registados pela Nielsen.