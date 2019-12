Maturidade, opiniões extremadas, traumas de infância e o que aí vem. Tudo cabe na longa e profusamente ilustrada entrevista que a BLITZ apresenta na revista especial Melhores do Ano, 148 páginas com tudo o que interessa reter de um ano quase a acabar.

Com concerto de corolário de um 2019 bem recheado marcado para esta quinta-feira, 12 de dezembro, no Coliseu de Lisboa, Conan Osiris abre o jogo a Mário Rui Vieira, posando de forma inspirada para a câmara de Rita Carmo.

Quando, a propósito do álbum “Adoro Bolos”, o terceiro da sua discografia, falámos com Tiago Miranda no início de 2018, nem o próprio conseguia antever o que se passaria nos dois anos seguintes. ‘Borrego’, ‘Celulitite’ ou ‘Titanique’ tornaram-se hinos daqueles que acorreram aos seus primeiros concertos e rapidamente deu o salto para os grandes festivais, mas a revolução maior para Conan Osiris chegaria já no início deste ano, quando ‘Telemóveis’ arrebatou o público e o júri do Festival da Canção e foi escolhida para representar Portugal na Eurovisão.

Para cada fã que conquistou, surgiu um detrator pronto a verbalizar fel e alfinetadas sobre um dos artistas mais polarizantes que o país viu nascer em muito tempo. Quase dois anos depois, a BLITZ volta a sentar-se à conversa com um homem que diz ter tanto de Conan como de Tiago mas que sente que é muito mais do que essas duas entidades. “Sou mais do que os dois, sou 300. Não há mais de um noutro. Preciso de ser os dois para viver e sou sempre os dois”.

Poderá ler a entrevista completa na BLITZ Especial Melhores de 2019, que poderá conhecer aqui, em detalhe. Já nas bancas ao preço de €4,90,

Esta é uma edição de colecionador disponível também através da loja Impresa.