A cubano-americana Camila Cabello, em estreia nacional, e os norte-americanos Black Eyed Peas são as mais recentes confirmações no cartaz do Rock in Rio-Lisboa, atuando a 20 de junho, anunciou esta noite a SIC. O festival regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 20, 21 27 e 28 de junho do próximo ano.

Estes nomes juntam-se assim ao dos Foo Fighters, recentemente anunciados para o segundo dia do evento. Os bilhetes estão à venda sob forma do pack "Experiências Rock in Rio", disponível nas lojas Fnac ao preço de 69 euros – o mesmo preço dos ingressos diários.

Depois de abandonar a girl band Fifth Harmony, no final de 2016, Camila Cabello estrou-se a solo nos álbuns com “Camila”, álbum que albergava o sucesso ‘Havana’. A artista regressou no final da semana passada com “Romance”, disco que inclui os singles ‘Liar’, ‘Shameless’, ‘Cry for Me’, ‘Easy’ e ‘Living Proof’, bem como o dueto com Shawn Mendes, ‘Señorita’.

Os Black Eyed Peas, autores de êxitos como ‘I Gotta Feeling’, ‘Where is the Love?’ ou ‘My Humps’, separaram-se da vocalista Fergie no início de 2018 e regressaram aos álbuns com “Masters of the Sun Vol. 1” em outubro desse mesmo ano, registo que contou com colaborações de Nas ou Nicole Scherzinger. Já este ano, o coletivo lançou uma série de singles em parceria com nomes como Snoop Dogg, Anitta ou J Balvin.

A edição de 2020 do Rock in Rio contará com várias novidades, comunicadas em outubro por Roberta Medina, vice-presidente do festival. As principais alterações prendem-se com uma nova organização das várias áreas do recinto, que terá agora 14 espaços de atrações.

Aos já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somersby Pool Parties, 7Up Slide e Espaço Gourmet juntam-se o ESC Online Sports Bar, um Rock in Rio Kids, um quarteirão inteiro dedicado ao Gaming (Game District), uma nova roda gigante, uma montanha-russa que também inclui tecnologia VR e uma Rock Street dedicada à cultura asiática.