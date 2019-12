A cantora Halsey homenageou Juice WRLD durante uma atuação em Brooklyn, Nova Iorque, esta terça-feira.

Halsey dedicou 'Without Me' ao rapper, falecido no domingo passado, canção que juntou os dois artistas e chegou ao primeiro lugar das tabelas de vendas nos Estados Unidos.

Um dia antes, a cantora havia lembrado Juice WRLD com uma fotografia de ambos, publicada no Instagram.

"Ele era o cérebro mais rápido neste jogo. Tinha uma criatividade interminável", escreveu. "Não consigo explicar tamanha tristeza".