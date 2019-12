Os U2 atuaram pela primeira vez na Coreia do Sul, no passado domingo.

A banda irlandesa aproveitou a data - o 39º aniversário da morte de John Lennon - para homenagear o ex-Beatle.

Ao interpretar 'Pride (In the Name of Love)', Bono mandou parar a canção para lembrar Lennon. "Vamos transformar esta arena numa catedral", pediu ao público.

"Há 39 anos, perdemos um grande pacifista, uma grande alma. Esta banda estava às portas de Nova Iorque quando soube da notícia".

Bono alterou, ainda, alguns versos de 'Pride' para fazer referência à morte de Lennon. Veja aqui: